При столкновении иномарок на Ряжском шоссе пострадали двое

Вечером в пятницу, 19 февраля, около дома №15 по Ряжскому шоссе произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером в пятницу, 19 февраля, около дома №15 по Ряжскому шоссе произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 19:54 27-летний рязанец на Skoda Octavia выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Renault Logan под управлением 51-летнего жителя Рязанского района.

В результате оба водителя получили травмы, им оказали медпомощь.