Опубликованы фото с места смертельного пожара в Михайлове
Напомним, после тушения в здании обнаружили тела троих мужчин. Двоих опознали — это братья 41 и 38 лет, проживавший в доме.
Появились фото с места смертельного пожара в Михайлове. Кадры опубликовало издательство «
Сигнал о возгорании в трехквартирном доме по адресу: 23-й Партсъезд, 2а поступил в 00:37 субботы, 20 февраля. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
После тушения в здании обнаружили тела троих мужчин. Двоих опознали — это братья 41 и 38 лет, проживавший в доме. Личность их гостя устанавливают.
Следком организовал проверку.