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Оперштаб сообщил о смерти еще троих рязанцев с COVID-19
Общее число заражений достигло 23 867. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 89 случаев коронавируса. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 23 867. За сутки вылечились 86 пациентов, всего 21 904. Умерли 3 человека, всего 278.

В России за сутки выявили 12 953 случая заражения, всего 4 151 984. За сутки выздоровели 17 484 пациентов, всего 3 697 433. Скончались 480 человек, всего 82 876.