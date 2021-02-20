На Рязанском приборном заводе прошли торжества в честь Дня защитника Отечества

Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») в преддверии Дня защитника Отечества возложили цветы к комплексу «Аллея Славы» и мемориальным доскам воинам-героям.

Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») в преддверии Дня защитника Отечества возложили цветы к комплексу «Аллея Славы» и мемориальным доскам воинам-героям.

В торжественной церемонии возложения цветов к заводскому комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти приняли участие руководство предприятия, ветераны локальных войн, представители профсоюзной организации и Молодежного центра.

«Оглядываясь на историю Отечества, мы повсюду видим примеры ратной доблести, гражданского мужества и наших предков, и наших современников, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — В числе защитников Родины, отважно сражавшихся на полях Великой Отечественной войны и в ходе вооруженных локальных конфликтов разных лет, тысячи работников Государственного Рязанского приборного завода. Эти люди доказали, что умеют отстаивать интересы страны и с оружием в руках, и созидательным трудом!»

«Аллея Славы» с Огнем памяти была возведена у заводской проходной в 2005 году к 60-летию Великой Победы. На ней высечены имена 474 участников Великой Отечественной войны, которые работали на предприятии и внесли весомый вклад в его развитие.

В 2020 году состоялось торжественное открытие новой мемориальной доски на «Аллее Славы», увековечившей вклад трудового коллектива АО «ГРПЗ» в приближение Великой Победы. Памятная плита гласит: «В годы Великой Отечественной войны завод №463 (сейчас — Государственный Рязанский приборный завод) выпускал десантные планеры А-7, Г-11 и авиадетали».

В честь праздника активисты Молодежного центра АО «ГРПЗ» возложили цветы к мемориальным доскам бывшим работникам завода — Героям Советского Союза и кавалеру трех орденов Славы, установленным на рязанских домах, в которых они проживали.