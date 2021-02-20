Мясников заявил, что человечество в шаге от опасной эпидемии

Специалист добавил, что пока вирус не передался от человека к человеку. Мясников надеется, что этого не произойдет.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении вируса птичьего гриппа к человеческой популяции. Об этом он сообщил в Telegram .

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом.

«Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация — от птиц к человеку», — написал Мясников.

Специалист добавил, что пока вирус не передался от человека к человеку. Мясников надеется, что этого не произойдет.

Врач добавил, что птичий грипп может протекать умеренно или поражать пожилых людей и имеющих хронические заболевания.

«Инфекции выходят на лидирующие позиции в структуре болезней и иногда становятся инструментом перекраивания привычного нам мира», — отметил Мясников.