\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
-10°
Пнд, 22
-13°
Втр, 23
-23°
ЦБ USD 73.98 0.01 21/02
ЦБ EUR 89.66 0.12 21/02
Нал. USD 73.60 / 74.65 10:08
Нал. EUR 88.95 / 90.35 10:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
8 641
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
16 февраля 15:40
20 069
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
12 976
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
15 февраля 10:25
12 950
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
МВД разрешило забирать пьяных россиян в вытрезвители из квартир
В вытрезвители смогут доставлять пьяных, которые находятся на улицах, вокзалах, стадионах, парках, скверах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Тех, кто не смогут передвигаться самостоятельно, перевезут в медицинские организации или спецучреждения.

МВД объяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или из квартир. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

В вытрезвители смогут доставлять пьяных, которые находятся на улицах, вокзалах, стадионах, парках, скверах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Тех, кто не смогут передвигаться самостоятельно, перевезут в медицинские организации или спецучреждения.

В вытрезвители доставят лиц, которые могут нанести вред людям или испортить имущество. Также человека смогут забрать после письменного согласия тех, кто находится вместе с ним в доме.

В документе отмечается, что с пьяными людьми в общественных местах полицейские должны будут поступать «с учетом особенностей» ситуации. При необходимости им окажут первую помощь, а также вызовут медиков и обеспечат сохранность имущества.

Отмечается, что при подобной работе в наряде полиции должно быть не менее двух человек, они должны будут поехать на место на служебном транспорте. Нужно будет также убедиться, что у пьяных людей нет оружия или других опасных предметов.