МВД разрешило забирать пьяных россиян в вытрезвители из квартир

В вытрезвители смогут доставлять пьяных, которые находятся на улицах, вокзалах, стадионах, парках, скверах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Тех, кто не смогут передвигаться самостоятельно, перевезут в медицинские организации или спецучреждения.

МВД объяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или из квартир. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает РИА Новости .

В вытрезвители смогут доставлять пьяных, которые находятся на улицах, вокзалах, стадионах, парках, скверах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Тех, кто не смогут передвигаться самостоятельно, перевезут в медицинские организации или спецучреждения.

В вытрезвители доставят лиц, которые могут нанести вред людям или испортить имущество. Также человека смогут забрать после письменного согласия тех, кто находится вместе с ним в доме.

В документе отмечается, что с пьяными людьми в общественных местах полицейские должны будут поступать «с учетом особенностей» ситуации. При необходимости им окажут первую помощь, а также вызовут медиков и обеспечат сохранность имущества.

Отмечается, что при подобной работе в наряде полиции должно быть не менее двух человек, они должны будут поехать на место на служебном транспорте. Нужно будет также убедиться, что у пьяных людей нет оружия или других опасных предметов.