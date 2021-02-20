Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-23 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В камерном зале филармонии 21 февраля состоится сольный концерт Эллы Хрусталевой — вокалистки, лидера группы «Мама Jazz», участницы шоу «Голос». В кафе «Старый парк» 21 февраля выступит Бранимир — рок-бард из Волгограда, который представит свою новую книгу «Цветы пустыни».

В клубе Deep 21 февраля свой новый альбом «Paycheck» представит рязанцам группа «Пошлая Молли».

В филармонии 22 февраля состоится концерт квартета «Парафраз», посвященный 40-летию творческой деятельности. Тамже 23 февраля выступит заслуженный артист России Даниил Спиваковский и известный джазовый пианист Евгений Борец.

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