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Две рязанские семьи с детьми остались без воды из-за отмены капремонта
Согласно объявлению, с 18 марта по 3 апреля 2020 года в доме должны были провести капремонт системы холодного водоснабжения. Но работы специалисты «РСУ №1» так и не выполнили.

В доме №23 на улице Весенней две семьи с маленькими детьми, младшему из которых нет месяца, остались без воды. Об этом рязанцы написали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Согласно объявлению, с 18 марта по 3 апреля 2020 года в доме должны были провести капремонт системы холодного водоснабжения. Но работы специалисты «РСУ №1» так и не выполнили. В течение года рязанцы обращались в жилинспекцию, но дождались только такого ответа: повода для проверки нет, в фонд капремонта информацию сообщили.

17 февраля 2021 года прорвало трубу, которую должны были заменить, сантехники перекрыли стояк. На следующий день на месте аварии побывал представитель управляющей компании ООО «Городская роща — 1».

«Здесь начинается самое интересное: в положенный срок фонд капремонта сообщил управляющей компанией об успешном завершении работ. УК данную информацию приняла без проверки. В результате УК отказывается принимать меры по устранению аварии, мотивируя отказ тем, что в доме проведен капремонт труб, которые находятся на гарантии у фондакап ремонта», — говорится в посте.

Добиться ремонта у фонда капремонта рязанцы не смогли, ведь своих специалистов у них нет, работы выполняла организация подрядчика.

«При общении 19 февраля с УК выяснилось, что компания написала письмо в фонд капремонта по данному вопросу, а без ответа от них ничего делать не будет, — добавили рязанцы. — По данному факту составлены и отправлены письменные обращения в фонд капремонта, жилинспекцию, прокуратуру, администрацию.

По словам автора поста, жильцы этого дома вынуждены растапливать снег, чтобы иметь хотя бы техническую воду.

В фонде капремонта многоквартирных домов сообщили, что специалисты фонда и представители подрядчика выехали по указанному адресу, проводятся работы по восстановлению водоснабжения.