Дороги в России и за рубежом строят с помощью битумных материалов рязанского завода «Газпром нефти»

Продукция Рязанского завода битумных материалов соответствует как российским, так и международным стандартам качества, поэтому востребована не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Битумные материалы» — в 2020 году в Рязани увеличил объем реализации битумных вяжущих до 122 тыс. тонн, что на 8% выше показателей прошлого года. Продукция Рязанского завода битумных материалов соответствует как российским, так и международным стандартам качества, поэтому востребована не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

Благодаря собственной запатентованной технологии однотоннажных контейнеров — кловертейнеров — «Газпром нефть» поставила около 30 тысяч тонн полимерно-битумных вяжущих для строительства крупнейшего инфраструктурного объекта в Латинской Америке — транспортного коридора Bi-Oceanic Corridor.

Помимо Латинской Америки, периметр экспортных поставок рязанского завода включает страны Европы, Южной Африки и Средней Азии. Для каждого заказчика формируются оптимальные транспортно-логистические схемы и определяется тип упаковки. Такой индивидуальный подход позволил «Газпром нефти» расширить в 2020 году экспортную сеть до 65 стран мира. За счет включения в цепочку логистических решений отгрузок морскими танкерами-битумовозами компания вышла на рынки Скандинавии, Балтии и Западной Европы.

«2020 год стал рекордным для битумного бизнеса „Газпром нефти“: объем производства и реализации вяжущих приблизился к 3 млн тонн», — отметил генеральный директор компании «Газпромнефть-Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

Высокие показатели реализации достигнуты за счет увеличения производства битумных материалов на активах компании, а также участия в реализации крупнейших российских дорожно-строительных проектов. Общий объем продаж битумной и битумопроизводной продукции «Газпром нефти» вырос на 10%, а реализация высокотехнологичных премиальных вяжущих увеличилась на 32% и составила более 330 тысячи тонн. Как раз такие материалы применяются во всех крупных инфраструктурных проектах России.

«В этом году мы первыми в стране достигли показателя в 1 млн тонн совокупного накопленного объема выпуска модифицированного битума. В 2021 году мы продолжим развитие во всех ключевых направлениях, решая нашу главную задачу — повышение качества и надежности российских дорог», — подчеркнул Дмитрий Орлов.