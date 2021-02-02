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Житель Свердловской области зарубил начальника топором
Мужчины вместе снимали дом и жили в разных комнатах. Периодически начальник высказывал подчиненному претензии по работе и бытовым вопросам.

Житель Свердловской области насмерть зарубил начальника топором. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил региональный следком.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в поселке Верхнее Дуброво пьяный 24-летний мужчина расправился с 44-летним бригадиром при помощи топора и ножа.

Мужчины вместе снимали дом и жили в разных комнатах. Периодически начальник высказывал подчиненному претензии по работе и бытовым вопросам.

Как сообщили в следкоме, перед убийством мужчины пили спиртное. Когда начальник ушел в свою комнату, подчиненный решил его убить. Он несколько раз ударил свою жертву топором по голове, а также нанес один удар ножом по шее. Пострадавший умер на месте.

Обвиняемый рассказал о случившемся хозяину арендованного дома, тот вызвал полицию.

Молодого человека задержали. На него завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Обвиняемому предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Отмечается, что мужчину ранее неоднократно судили.