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Житель Брянска 12 дней прятал тело убитого брата
Пропавшего мужчину искали 12 дней. К поискам подключались волонтеры. В итоге тело обнаружили полицейские. Они приехали в дом после того, как подозреваемый сообщил по телефону 112, что на него напали племянники, разыскивавшие своего отца.

Житель Брянска 12 дней прятал тело убитого брата. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил региональный следком.

По данным следствия, ночью 19 января в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска поссорились братья. Младший не менее двух раз ударил старшего металлической кувалдой по голове. Тот умер на месте. Злоумышленник спрятал тело под полом частного дома.

Пропавшего мужчину искали 12 дней. К поискам подключались волонтеры. В итоге тело обнаружили полицейские. Они приехали в дом после того, как подозреваемый сообщил по телефону 112, что на него напали племянники, разыскивавшие своего отца.

На 28-летнего мужчину завели дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Его задержали.

Отмечается, что погибший в 2016 году был судим за причиненное младшему брату ножевое ранение.