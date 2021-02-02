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Вице-мэр Рязани поручил премировать дорожников
В понедельник, 1 февраля, в Рязани заработала аварийная бригада дорожников Дирекции благоустройства города. В ее составе рабочие, которые могут оперативно засыпать выбоины на дорогах.

В понедельник, 1 февраля, в Рязани заработала аварийная бригада дорожников Дирекции благоустройства города. В ее составе рабочие, которые могут оперативно засыпать выбоины на дорогах. Они дежурят с 16:00 до 22:00, до выхода основных бригад в ночную смену.

В план работы аварийной бригады будут включать поступающую информацию от единой диспетчерской службы, управления транспорта, благоустройства города, Госавтоинспекции, а также рязанцев.

Вице-мэр Владимир Бурмистров встретился с рабочими-дорожниками, которые рассказали ему об особенностях приготовления литой асфальтобетонной смеси, а также работе бригад в зимний период.

Затем замглавы администрации провел совещание с руководством Дирекции благоустройства города и поручил премировать дорожников.

«Рассмотрите возможность премирования дорожников и других рабочих, осуществляющих тяжелый труд», — дал задание Бурмистров. По его поручению также отремонтируют комнату отдыха для водителей.