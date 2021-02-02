В Ярославской области после вечеринки нашли мертвыми двоих мужчин

Компания отмечала день рождения одного из приятелей в загородном доме в деревне Диево-Городище. Утром двоих мужчин 30 и 32 лет нашли мертвыми.

В Ярославской области после вечеринки нашли мертвыми двоих мужчин. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает 76.RU.

Компания отмечала день рождения одного из приятелей в загородном доме в деревне Диево-Городище. Утром двоих мужчин 30 и 32 лет нашли мертвыми.

Знакомые погибших предположили, что мужчины могли отравиться алкоголем или угарным газом.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Они завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Отмечается, что у погибших остались жены и дети.