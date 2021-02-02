В Твери мужчина пытался зарубить топором сына любовницы

По версии следствия, 31 января в деревне Столыпино Зубцовского района 40-летний мужчина схватил за руку сына сожительницы и ударил по ней топором. Злоумышленник планировал убить мальчика, но ему помешала мать ребенка.

В Твери мужчина пытался зарубить топором сына любовницы. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил региональный следком.

По версии следствия, 31 января в деревне Столыпино Зубцовского района 40-летний мужчина схватил за руку сына сожительницы и ударил по ней топором. Злоумышленник планировал убить мальчика, но ему помешала мать ребенка.

У мальчика диагностировали рубленую рану левого предплечья и открытый перелом левой лучевой кости.

На мужчину завели дело по части 3 статьи 30 пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство малолетнего»). Решается вопрос об аресте подозреваемого.