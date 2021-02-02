В Смоленской области завели дело после смерти «трэш-стримера» в прямом эфире

В прямом эфире YouTube-канала около полутора сотен подписчиков наблюдали смерть 60-летнего Юрия Душечкина, известного как Дед. Отмечается, что авторы канала в прямом эфире неоднократно издевались над пенсионерами-алкоголиками, а зрители платили за это.

В Смоленской области завели дело после смерти «трэш-стримера» в прямом эфире. Об этом сообщил региональный следком.

Дело возбудили по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют лицо, которое «организовало прямые эфиры через социальную сеть».

Ранее местные СМИ написали, что в прямом эфире YouTube-канала около полутора сотен подписчиков наблюдали смерть 60-летнего Юрия Душечкина, известного как Дед. Отмечается, что авторы канала в прямом эфире неоднократно издевались над пенсионерами-алкоголиками, а зрители платили за это. Например, они могли внести деньги на очередную порцию алкоголя для героев стримов.

Душечкин был постоянным участником стримов. Перед смертью он, по предварительным данным, выпил полтора литра водки.