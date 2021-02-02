В российских школах появятся советники-воспитатели

То, что студенты и старшеклассники стали участниками несанкционированных митингов по всей стране, заставило чиновников задуматься о том, как усовершенствовать воспитательную работу с учащимися, пишет «Коммерсант».

То, что студенты и старшеклассники стали участниками несанкционированных митингов по всей стране, заставило чиновников задуматься о том, как усовершенствовать воспитательную работу с учащимися, пишет « Коммерсант ».

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. По его словам, конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пилотных регионах, уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

В значительной мере за проект будет отвечать Российское движение школьников. Отмечается, что будущие воспитатели должны будут «говорить с детьми на их языке», в том числе о политике и митингах. За это они получат федеральную надбавку в 15 тысяч рублей без учета региональных коэффициентов.

Принять участие в конкурсе «Навигаторы детства» смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса.