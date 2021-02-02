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В России предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
Доклад с этой инициативой направил в Правительство замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет газета «Известия».

В России предложили переводить нуждающимся деньги на продукты. Доклад с этой инициативой направил в Правительство замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет газета «Известия».

Согласно документу, суть разработанных мер заключается в ежемесячной продовольственной поддержке наиболее нуждающихся категорий граждан. Деньги они смогут потратить на отечественные продукты.

В список лиц, которым будут помогать, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях соцсферы.

В Минпромторге уточнили, что вопрос реализации предложенных мер в кабмине пока не обсуждают.

Ранее в России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся.

Фото ru.depositphotos.com