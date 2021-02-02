В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -20 градусов
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В ночь на среду, 3 февраля, в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой снег.
Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днем южный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -15, -10 градусов, местами до -20 градусов, днем -7, -2 градуса.
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