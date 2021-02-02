В Михайловском районе ночью сгорел дом
Дом сгорел полностью. Хозяин и живший у него родственник в это время работали: один — в фермерском хозяйстве, другой — на автомойке.
В ночь на вторник, 2 февраля, в селе Стубле в Михайловском районе сгорел дом. Об этом
Пожар начался около полуночи. На место приехали три расчета.
Дом сгорел полностью. Хозяин и живший у него родственник в это время работали: один — в фермерском хозяйстве, другой — на автомойке.
По словам соседей, перед пожаром хозяин дома истопил печь, а потом поехал на работу.