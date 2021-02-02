В ДТП под Криушей пострадали двое

Вечером в воскресенье, 31 января, на 34-м километре дороги Спас-Клепики-Рязань произошло ДТП. В 19:30 под Криушей столкнулись две легковушки, пишет издательство «Пресса».

Вечером в воскресенье, 31 января, на 34-м километре дороги Спас-Клепики-Рязань произошло ДТП. В 19:30 под Криушей столкнулись две легковушки, пишет издательство « Пресса ».

По предварительной информации, водитель Peugeot, ехавший в Рязань, превысил скорость и выехал на «встречку», где врезался в Renault Logan.

В результате травмы получили водитель и пассажир Renault.