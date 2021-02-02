Умерли еще пятеро рязанцев с коронавирусом

Число заражений в регионе достигло 22 118. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 109 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 118. Выздоровели 110 человек, всего 20 162. Умерли 5 пациентов, всего 232.

В России зарегистрировали 16 643 новых случаев заражения (всего 3 884 730). За сутки выписали 22 372 человека, за весь период — 3 340 545. За сутки умерли 539 пациентов, за весь период — 74 158.