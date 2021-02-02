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СМИ сообщили о смягчении новых требований к техосмотру машин
«Комммерсант» сообщил о смягчении новых требований к техосмотру машин. Так, с 1 марта фото автомобиля на техосмотре нужно подтверждать координатами с погрешностью не более 15 метров. По данным издания, из-за плотной застройки погрешность могут увеличить.

«Комммерсант» сообщил о смягчении новых требований к техосмотру машин. Так, с 1 марта фото автомобиля на техосмотре нужно подтверждать координатами с погрешностью не более 15 метров. По данным издания, из-за плотной застройки погрешность могут увеличить.

Этот вопрос обсуждался в январе на совещании в Минэкономразвития, там отметили, что приказ Минтранса нужно доработать. «Коммерсанту» в Минтрансе подтвердили, что в документ внесут изменения.

Ожидается, что новые нормы не позволят проходить техосмотр фиктивно. Сведения об этой процедуре будут передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Сама система не даст сформировать диагностическую карту без усиленной подписи эксперта, а также двух фотографий — на входе и на выходе из пункта диагностики.

Прохождение осмотра нужно будет подтверждать с помощью координат места его прохождения. Как пояснили в Минтрансе, из-за плотной застройки и конструктивных материалов зданий спутниковый сигнал часто экранируется и показатель погрешности может быть более 15 метров. При этом, система не сможет оформить диагностическую карту из-за превышения погрешности.

По предварительной информации, изменения в приказ вступят в силу 1 сентября.