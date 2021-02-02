Синоптики предупредили рязанцев об опасности на дорогах
Утром во вторник, 2 февраля, для рязанцев выпустили второе за сутки метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Утром во вторник, 2 февраля, для рязанцев выпустили второе за сутки метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, днем 2 февраля местами на территории области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.
Ранее рязанцев предупредили о резком похолодании.
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