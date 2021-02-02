Сбербанк продлил акцию на снижение ставки по ипотеке

Сбербанк продлил акцию, которая позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Ранее дисконт действовал до 1 февраля 2021 года.

Сбербанк продлил акцию, которая позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Ранее дисконт действовал до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

квартира в новостройке — от 0,9% годовых;

квартира на вторичном рынке — от 7,3% годовых;

ставка для семей с детьми — от 0,1% годовых;

ставка по программе «Господдержка-2020» — от 0,1% годовых;

сельская ипотека — от 2,7% годовых.

Минимальные процентные ставки по ипотеке действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.

«Уверены, что продление акции позволит еще большему числу россиян приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк. Ведь сейчас в электронном виде регистрируется 90% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке», — отметил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.