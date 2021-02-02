Рязанский диетолог рассказала о пользе «зимних напитков»

Врач-диетолог Рязанского кардиодиспансера Людмила Сидорова рассказала о пользе «зимних напитков». По словам специалиста, для профилактики простудных заболеваний хорошо делать морсы и компоты из замороженных ягод и фруктов, сообщил региональный минздрав.

Врач-диетолог Рязанского кардиодиспансера Людмила Сидорова рассказала о пользе «зимних напитков». По словам специалиста, для профилактики простудных заболеваний хорошо делать морсы и компоты из замороженных ягод и фруктов, сообщил региональный минздрав.

Сидорова рекомендовала не отваривать ягоды, а заливать их кипятком

«Сырье надо два раза залить кипятком и дать настояться», — советует диетолог.

Она отметила, что лечебным и противовоспалительным эффектом обладают пряности и специи. Кроме того, они активируют мозговую деятельность, усиливают кровообращение и «просто повышают настроение». Врач посоветовала дополнять специями чай, кофе, какао, соки, смузи и другие напитки.

По словам медика, перед выходом на улицу зимой не стоит пить горячий чай.

«Усиливается выделение влаги, одежда промокает, и человек начинает мерзнуть. Не лучшим образом сказывается на здоровье контраст горячего напитка, попавшего в желудочно-кишечный тракт, с минусовой температурой уличного воздуха», — пояснила Людмила Сидорова.

Диетолог добавила, что нельзя принимать лечебные травы без назначения врача.