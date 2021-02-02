Рязанский бизнесмен скрыл от налоговой более 2,7 миллиона

По данным следствия, с 7 июня по 30 сентября 2019 года подозреваемый оказывал транспортные услуги коммерческой организации и выставлял в адрес контрагента счета с выделенными суммами НДС.

Рязанский бизнесмен скрыл от налоговой более 2,7 миллиона рублей. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил региональный следком.

По данным следствия, с 7 июня по 30 сентября 2019 года подозреваемый оказывал транспортные услуги коммерческой организации и выставлял в адрес контрагента счета с выделенными суммами НДС. При этом, предприниматель не передал декларации и не заплатил налоги. В итоге бюджет лишился более чем 2,7 миллиона рублей.

На бизнесмена завели дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).