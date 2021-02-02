Рязанец угрожал задушить жену на глазах у детей

По предварительной информации, 35-летний мужчина в последнее время злоупотреблял алкоголем. Вечером жена начала упрекать нетрезвого супруга в том, что он тратит все деньги на спиртное. Тот разозлился и пригрозил задушить ее.

Житель Михайлова угрожал убить жену на глазах у детей. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

По предварительной информации, 35-летний мужчина в последнее время злоупотреблял алкоголем. Вечером жена начала упрекать нетрезвого супруга в том, что он тратит все деньги на спиртное. Тот разозлился и пригрозил задушить ее.

«На шум ссоры прибежали дети, они были напуганы», — отметила пресс-служба.

Женщина вызвала полицейских, те успокоили ее супруга.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.