Рязанец угнал у нового знакомого кроссовер

В полицию обратился 49-летний владелец Тoyota RAV4. Накануне он познакомился с молодым человеком, они «посетили несколько развлекательных заведений, где выпивали за рождение новой дружбы».

Рязанец угнал у нового знакомого кроссовер. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 49-летний владелец Тoyota RAV4. Накануне он познакомился с молодым человеком, они «посетили несколько развлекательных заведений, где выпивали за рождение новой дружбы».

После застолий за руль кроссовера сел новый знакомый. Он отвез хозяина машины домой и уехал в неизвестном направлении.

По камерам видеофиксации нарушений ПДД оперативники установили направление движения автомобиля и отправились по маршруту его следования.

Тoyota обнаружили в Сасовском районе около дома подозреваемого. Им оказался 26-летний, ранее судимый за кражу, житель села Любовниково.

На злоумышленника завели дело по части 1 статьи 166 УК («Угон»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.