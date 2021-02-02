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Рязанцев предупредили о резком похолодании
Утром во вторник, 2 февраля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Утром во вторник, 2 февраля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, на территории области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и ниже.

Жителей региона призвали быть осторожными с обогревателями и печным отоплением. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее метра от легковоспламеняющихся предметов — постели и мебели, напомнили в МЧС.