Рязанцев предупредили о резком похолодании

Утром во вторник, 2 февраля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Утром во вторник, 2 февраля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, на территории области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и ниже.

Жителей региона призвали быть осторожными с обогревателями и печным отоплением. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее метра от легковоспламеняющихся предметов — постели и мебели, напомнили в МЧС.