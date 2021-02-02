Прокуратура организовала проверку после случая со школьниками, которых водитель вытолкал из автобуса

Ранее мать одного из подростков рассказала, что это произошло из-за якобы неоплаченного проезда.

Прокуратурой Железнодорожного района организовала проверку после того, как СМИ рассказали о случае со школьниками, которых водитель вытолкал из автобуса №13. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Ранее мать одного из подростков рассказала, что это произошло из-за якобы неоплаченного проезда.

«Прокурорам предстоит дать оценку законности действиям перевозчика и соблюдении прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.