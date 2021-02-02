При столкновении двух легковушек в Дашках пострадала женщина

Авария произошла на перекрестке с круговым движением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В понедельник, 1 февраля, около дома №62 по улице Новоселов произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, в 14:40 на перекрестке с круговым движением 55-летний рязанец на Skoda Yeti столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 42-летнего жителя Шиловского района.

В результате травмы получила 35-летняя пассажирка Daewoo Nexia, ей оказали медпомощь.