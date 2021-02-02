Попавший под машину около «НИТИ» рязанец скончался

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП. Всех, кто что-то знает, призвали обращаться по телефону (4912)44-46-08.

Рязанец, который 21 октября 2020 года попал под машину около «НИТИ», скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

61-летний мужчина шел по «зебре», когда его сбил Volkswagen Passat под управлением 21-летнего водителя. Потерпевшего госпитализировали с травмами, позже он скончался.

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП. Всех, кто что-то знает, призвали обращаться по телефону (4912)44-46-08.