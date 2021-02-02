Полиция попросила откликнуться свидетелей ноябрьского ДТП с тремя пешеходами
Полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 5 ноября 2020 года на Первомайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 5 ноября 2020 года на Первомайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Напротив дома №70 корпус 1 32-летний рязанец на Lada Priora сбил троих пешеходов. Они обращались в больницу.
Свидетелей призвали обращаться по телефону (4912)29-96-32.