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Полиция ищет очевидцев прошлогодней аварии, в которой пострадали трое взрослых и погиб ребенок
Погибшей девочке было 7 лет. В больнице оказались мужчина и две женщины.

Полиция ищет очевидцев аварии, которая произошла 23 февраля 2020 года на 23 километре дороги «Шацк-Сасово-Касимов». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 14:40 26-летний рязанец на BMW-320i выехал на «встречку» и столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 44-летнего мужчины.

В результате с травмами госпитализировали водителя BMW, его 28-летнюю пассажирку и 31-летнюю пассажирку Volkswagen. 7-летняя девочка, ехавшая в BMW, погибла.

Всех, кто что-то знает об этой аварии, просят обращаться по телефону (4912)45-35-36.