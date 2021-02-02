Под Рязанью «Фольксваген» врезался в плиту, уходя от столкновения с грузовиком

В понедельник, 1 февраля, на 178-м километре трассы М-5 в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 1 февраля, на 178-м километре трассы М-5 в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 12:00 20-летний водитель грузовика MAN из Рыбного при повороте налево создал помеху Volkswagen Touran под управлением 29-летнего рыбновца, который ехал по «встречке».

Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen съехал с дороги в кювет, где врезался в бетонную плиту. 29-летний рыбновец и его 19-летний пассажир получили травмы, им оказали медпомощь.