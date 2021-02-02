Оренбургского священника осудят за развращение и спаивание детей

41-летнему настоятелю приходов Асекеевского района инкриминируют три эпизода преступлений. Следователи установили, что с января 2019 года по февраль 2020 года в городе Бугуруслан обвиняемый совершал «насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних».

Оренбургского священника осудят за развращение и спаивание детей. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил региональный следком.

41-летнему настоятелю приходов Асекеевского района инкриминируют три эпизода преступлений. Следователи установили, что с января 2019 года по февраль 2020 года в городе Бугуруслан обвиняемый совершал «насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних».

Священник также вовлекал одного из детей в систематическое распитие алкоголя.

Священника арестовали. На него завели дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК, пункту «б» части 4 статьи 132 УК и части 1 статьи 151 УК.