Названа средняя зарплата в Рязанской области

Самые высокие зарплаты в Рязанской области зафиксировали в производстве нефтепродуктов (75 тысяч) и в пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте (60,2 тысячи).

Названа средняя зарплата в организациях Рязанской области. Данные за ноябрь 2020 года опубликовал Рязаньстат.

Так, в среднем рязанцы зарабатывают 34,8 тысячи рублей. Лидером среди регионов (без учета Мособласти) стала Калужская область (43,6 тысячи), а аутсайдером — Ивановская (26,9 тысячи).

Самые высокие зарплаты в Рязанской области зафиксировали в производстве нефтепродуктов (75 тысяч) и в пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте (60,2 тысячи).

Самые низкие — в сфере пошива одежды (19,3 тысячи) и производстве бумажных изделий (20,6 тысячи).