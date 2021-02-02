На шести рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе. Об этом сообщили в мэрии.
Утром во вторник, 2 февраля, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.
Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Сельских Строителей, дома 4 г, 4д, 4ж, 4з, 5а, 5б, 5 В, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3;
- улица Дзержинского, дома 16, 16а, 18, 30, 32;
- улица Шевченко, дома 16, 28, 33, 18 (детсад №139);
- улица Пушкина, дом 54;
- Троллейбусный переулок, дома 3, 4, 6;
- улица Есенина, дом 72/2.