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На шести рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе. Об этом сообщили в мэрии.

Утром во вторник, 2 февраля, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Сельских Строителей, дома 4 г, 4д, 4ж, 4з, 5а, 5б, 5 В, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3;
  • улица Дзержинского, дома 16, 16а, 18, 30, 32;
  • улица Шевченко, дома 16, 28, 33, 18 (детсад №139);
  • улица Пушкина, дом 54;
  • Троллейбусный переулок, дома 3, 4, 6;
  • улица Есенина, дом 72/2.