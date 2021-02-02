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Мотор рязанского хоккея. Депутат, меценат и автомобильный магнат Олег Смирнов отметил день рождения
Редакция РЗН. инфо присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Олегу Смирнову богатырского здоровья, впечатляющих результатов в бизнесе и хоккейных матчах, а также новых судьбоносных встреч на самых престижных площадках страны.

Во вторник, 2 февраля, свой день рождения празднует депутат рязанской городской думы, президент группы компаний «Автоимпорт», региональный представитель Ночной хоккейной лиги, президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов.

Почти тридцать лет назад он основал компанию «Автоимпорт», которая благодаря своему бессменному рулевому успешно вписалась во все повороты российской экономической жизни.

В 2012 году Олег Смирнов на высокой скорости въехал в историю рязанского хоккея, создав региональное представительство Ночной хоккейной лиги. В гала-матчах НХЛ он восемь раз встречался с Владимиром Путиным. Контакты двух президентов прошли успешно, судя по тому, что Рязань признана столицей любительского хоккея России. Личная скромность именинника не мешает ему быть двигателем благотворительных акций и социально значимых спортивных проектов.

Редакция РЗН. инфо присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Олегу Смирнову богатырского здоровья, впечатляющих результатов в бизнесе и хоккейных матчах, а также новых судьбоносных встреч на самых престижных площадках страны.