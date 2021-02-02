Многодетную жительницу Шацка арестовали за убийство мужчины

Многодетную жительницу Шацка арестовали, сообщила пресс-служба райсуда. 25 января 42-летняя женщина зарезала своего 36-летнего сожителя.

Многодетную жительницу Шацка арестовали, сообщила пресс-служба райсуда. 25 января 42-летняя женщина зарезала своего 36-летнего сожителя.

По версии следствия, пара выпивала и поссорилась. В ответ на оскорбления мужчина толкнул сожительницу, а та схватила нож и ударила его в грудь. Потерпевший умер на месте.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Троих ее несовершеннолетних детей должны передать на попечение близких родственников или других лиц, либо поместить их в соответствующие детские или социальные учреждения.