Курсанты Академии ФСИН задержали «беглых заключенных»
Сотрудники ОСН (б) «Росич» регионального УФСИН и курсанты рязанской Академии ФСИН провели совместные учения «Итог-2021».
Сотрудники ОСН (б) «Росич» регионального УФСИН и курсанты рязанской Академии ФСИН провели совместные учения «Итог-2021».
Согласно легенде, из колонии сбежали восемь заключенных, их роль исполнили спецназовцы. Курсанты выпускных курсов должны были разыскать «преступников» на авто- и железнодорожных вокзалах Рязани и близлежащих к ним территориях.
Участники учений задержали всех беглецов, отработав на практике теоретические знания.