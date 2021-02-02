Из-за аварии на водопроводе в Горроще затопило дорогу

Утром во вторник, 2 февраля, около дома №31 по улице Шевченко произошла авария на водопроводе. Холодную воду отключили в детсаду по адресу: Шевченко, 18.

Утром во вторник, 2 февраля, около дома №31 по улице Шевченко произошла авария на водопроводе. Холодную воду отключили в детсаду по адресу: Шевченко, 18.

В мэрии рассказали, что в 6:50 утечку ликвидировали. Вода затопила участок дороги от улицы Шевченко до улицы Дзержинского и улицу Дзержинского до улицы Высоковольтной.

Сотрудники Дирекции благоустройства приступили к расчистке и посыпке дороги.