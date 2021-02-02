Инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по COVID-19

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что Россия вышла на плато по COVID-19. По его словам, заболеваемость идет по нисходящей.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что Россия вышла на плато по COVID-19. По его словам, заболеваемость идет по нисходящей.

Вознесенский пояснил, что выросло число тех, кто приобрел иммунитет к коронавирусу.

«Вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам», — сказал специалист.