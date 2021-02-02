Иммунолог назвал сроки отмены масочного режима
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik, когда пропадет необходимость в масочном режиме. Снять маски на улицах можно уже сейчас, так как на природе мала вероятность заражения.
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио
Для отмены масочного режима доля тех, кто обладает иммунитетом, должна достигать в конкретном регионе 60-70%, отметил специалист. При этом учитывать нужно и тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто сделал прививку.
Жемчугов добавил, что снять маски на улицах можно уже сейчас, так как на природе мала вероятность заражения.