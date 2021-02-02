Иммунолог назвал сроки отмены масочного режима

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik, когда пропадет необходимость в масочном режиме. Снять маски на улицах можно уже сейчас, так как на природе мала вероятность заражения.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik , когда пропадет необходимость в масочном режиме. По его словам, это может произойти к концу весны, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения.

Для отмены масочного режима доля тех, кто обладает иммунитетом, должна достигать в конкретном регионе 60-70%, отметил специалист. При этом учитывать нужно и тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто сделал прививку.

Жемчугов добавил, что снять маски на улицах можно уже сейчас, так как на природе мала вероятность заражения.