Главный терапевт Минздрава назвала побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала в эфире Первого канала, какие побочные эффекты могут быть после вакцинации от COVID-19. По ее словам, в первые дни после прививки нужно обратить внимание на гриппоподобные симптомы.

Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала в эфире Первого канала, какие побочные эффекты могут быть после вакцинации от COVID-19. По ее словам, в первые дни после прививки нужно обратить внимание на гриппоподобные симптомы.

Обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет, отметила Драпкина. При этом после прививки у человека могут быть слабость, ломота, сонливость, повышенная температура и озноб.

Терапевт уточнила, что температура выше 39 градусов поднимается после вакцинации очень редко, чаще до 38 градусов. Врач порекомендовала принять парацетамол, если температура поднялась выше 38 градусов или просто тяжело переносится.

«В таких случаях не нужно никуда бежать за помощью», — подчеркнула Драпкина.