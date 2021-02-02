Для рязанцев выпустили третье за сутки метеопредупреждение

Вечером во вторник, 2 февраля, для рязанцев выпустили третье за сутки метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Вечером во вторник, 2 февраля, для рязанцев выпустили третье за сутки метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, днем 2 февраля местами на территории области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Отмечается, что при тумане снижается видимость, затрудняется движения транспорта, увеличивается вероятности ДТП. Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.