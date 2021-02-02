\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
-9°
Срд, 03
-8°
Чтв, 04
ЦБ USD 75.91 0.4 03/02
ЦБ EUR 91.63 0.09 03/02
Нал. USD 75.31 / 76.9 18:20
Нал. EUR 90.63 / 91.6 18:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
7 часов назад
2 082
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
13 359
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
12 800
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
17 757
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Чиновники встретились с рязанкой-инвалидом, которую пытались переселить в дом без лифта
Крючкова живет в аварийном доме №12 на улице Мехзавода. Рязанке предлагали переехать в квартиру, которая находится на третьем этаже дома без лифта. После жалоб мэр поручила помочь рязанке.

Рязанские чиновники встретились с инвалидом второй группы Галиной Крючкой, которую пытались переселить в дом без лифта. По поручению мэра Елены Сорокиной сотрудники администрации уточнили семейные обстоятельства и состояние здоровья женщины.

Крючкова живет в аварийном доме №12 на улице Мехзавода. Рязанке предлагали переехать в квартиру, которая находится на третьем этаже дома без лифта. После жалоб мэр поручила помочь Крючковой.

Начальник отдела по жилью Татьяна Хотянцева пояснила, что для выяснения всех факторов, повлиявших на выбор нового жилья, в сентябре 2020 года состоялась встреча с сыном жительницы.

«Теперь очевидно, что нам надо было более тщательно разбираться в ситуации. Мы найдем оптимальное решение жилищного вопроса с учетом медицинских показаний Галины Владимировны», — отметила Хотянцева .

Как подчеркнул и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин, вопрос с переселением рязанки в новое жилье, удовлетворяющие интересам семьи, будет находиться на особом контроле управления.