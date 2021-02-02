Чиновники встретились с рязанкой-инвалидом, которую пытались переселить в дом без лифта

Крючкова живет в аварийном доме №12 на улице Мехзавода. Рязанке предлагали переехать в квартиру, которая находится на третьем этаже дома без лифта. После жалоб мэр поручила помочь рязанке.

Рязанские чиновники встретились с инвалидом второй группы Галиной Крючкой, которую пытались переселить в дом без лифта. По поручению мэра Елены Сорокиной сотрудники администрации уточнили семейные обстоятельства и состояние здоровья женщины.

Крючкова живет в аварийном доме №12 на улице Мехзавода. Рязанке предлагали переехать в квартиру, которая находится на третьем этаже дома без лифта. После жалоб мэр поручила помочь Крючковой.

Начальник отдела по жилью Татьяна Хотянцева пояснила, что для выяснения всех факторов, повлиявших на выбор нового жилья, в сентябре 2020 года состоялась встреча с сыном жительницы.

«Теперь очевидно, что нам надо было более тщательно разбираться в ситуации. Мы найдем оптимальное решение жилищного вопроса с учетом медицинских показаний Галины Владимировны», — отметила Хотянцева .

Как подчеркнул и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин, вопрос с переселением рязанки в новое жилье, удовлетворяющие интересам семьи, будет находиться на особом контроле управления.