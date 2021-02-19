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Ямы на трех рязанских улицах засыпали щебнем
Дирекция благоустройства города реагирует на обращения граждан, поступающие через соцсети и на телефон диспетчерской 70-12-93.

Ямы на Народном бульваре, улицах Циолковского и Новой засыпали щебнем. Об этом рассказали в мэрии.

Отмечается, что ремонтом дорог занимаются в круглосуточном режиме.

Выбоины заделали литой асфальтобетонной смесью на улицах Черновицкой, Краснорядской, Шевченко, Щорса, Керамзавода, Семена Середы, Военных Автомобилистов, на проезде Завражнова, на Михайловском шоссе, Первомайском проспекте, а также на участкахдороги от улицы Черновицкой до ТЭЦ и Северной окружной дороги.

Дирекция благоустройства города реагирует на обращения граждан, поступающие через соцсети и на телефон диспетчерской 70-12-93.