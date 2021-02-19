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В трех сараевских детсадах нашли нарушения в питании воспитанников
В отношении трех должностных лиц вынесли постановления о возбуждении производств. Об этом пишет издательство «Пресса».

Прокуратура нашла нарушения в трех детсадах Сараевского района. Речь идет об организации питания воспитанников, пишет издательство «Пресса».

Так, в детсаду № 1 для приготовления еды использовали алюминиевую и эмалированную посуду, что категорически запрещается. Кухонная посуда и уборочный инвентарь не были промаркированы, как и некоторые продукты.

В детаду «Сказка» столовая посуда оказалась грязной и также из алюминия с эмалированным покрытием, на ней были механические повреждения. На некоторых продуктов не было маркировки, меню разрабатывали на период менее двух недель. Кроме того, для умывания детей не было горячей воды.

Аналогичные нарушения выявили и в детсаду «Березка», где для приготовления еду использовали посуду не из нержавеющей стали. Некоторые продукты были без маркировки, меню также разрабатывали на период менее двух недель.

В отношении трех должностных лиц вынесли постановления о возбуждении производств.