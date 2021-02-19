В Солотче попытаются узаконить дом престарелых

Владельцы пытаются получить разрешение на использование участка по адресу: улица Коммунальная, 33 под гостиницу на 10 мест.

В Солотче попытаются узаконить дом престарелых. Об этом сообщает сайт мэрии.

Владельцы пытаются получить разрешение на использование участка по адресу: улица Коммунальная, 33 под гостиницу на 10 мест. Сейчас участок площадью 918 кв м находится в зоне застройки частными домами.

Согласно открытым данным, на территории уже находится двухэтажный частный пансионат для пожилых людей. В четверг, 18 февраля, вопрос обсуждался на публичных слушаниях.